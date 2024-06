– Amikor egy éve beszélgettünk, akkor egészen más hangulatban volt, hiszen nem sokkal korábban veszítette el a PVSK férfikosárlabda-csapata a mindent eldöntő meccset, amely az élvonalba való feljutásról döntött. Most viszont egy ugyanilyen fontos mérkőzést megnyert a gárda, ami azt jelenti, hogy a következő szezont a legjobbak között kezdi a Pécs. Elégedettség van, megnyugvás? – tettük fel a kérdést Tóth Norbert, az együttes sportigazgatójának.

Tóth Norbert az aktív pályafutása végén is a Pantherst szolgálta

Fotó: Laufer László

– Nincs megnyugvás, mert azonnal a következő feladatra kell koncentrálni. De persze, amikor nyertünk, hatalmas kő esett le a szívemről. Nagyon ritka az, hogy egy csapattól valóban kizárólag a bajnoki cím az elfogadható eredmény, minden más kudarc. Mi most így voltunk, és hála istennek, sikerült is nyernünk.

– De mondjuk nem sokon múlt. Amikor például a döntő második meccsén 51 ponttal kikapott a PVSK a MAFC-tól, nem hiszem, hogy sokan fogadtak volna arra, hogy a végső győzelem a pécsieké lesz.

– Ez így van. De azt sem tagadom, hogy egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy mi a Lauberben kikapunk, hogy hazai pályán bukjuk el a feljutást. Az, hogy a rájátszás meccseit ott játszhattuk, nekünk nagyon sokat pluszt jelentett. És azt gondolom, a közönség is tudta ezt, hiszen rengetegen jöttek ki nekünk szurkolni.

– Tény és való, hogy egy másodosztályú meccsen ritka, hogy nagyjából 2000 néző van kinn.

– Igen, és ezért nem is lehetünk eléggé hálásak. A régi időket hozta vissza a hangulat. Ha már említette azt a brutális vereséget: azt követően bementem az öltözőbe, és elmondtam a srácoknak, hogy nincs vége, fel a fejjel, tartozunk magunknak és a közönségünknek annyival, hogy “felszedjük” a parkettát. A csapat mentális erejét mutatja, hogy innen is fel tudtunk állni, és meg tudtuk nyerni a hazai találkozókat, amely elég is volt a végső győzelemhez.

– Nagyon együtt él a játékkal: többször is láttam, hogy felugrik a székéből, állva kommunikál mindenkivel, játékossal, edzővel.

– Tipikus első szezonom volt, ilyen szempontból is. Sokszor elragadott a mérkőzés heve, néha több időt töltöttem állva, mint ülve. Jövő szezonban már megfontoltabb és remélhetőleg nyugodtabb is leszek.