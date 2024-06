Jobb előjelekkel várhatta a Területi I. Osztályozó visszavágóját a Villány labdarúgócsapata, mint legutóbb a Tiszaföldvár elleni odavágót, ugyanis Kósa Zoltánnak jóval nagyobb merítése lehetősége volt, – a Jász-Nagykun-Szolnok aranyérmesének otthonában mindössze két kapus ült a kispadon – de a helyzet nem volt túl rózsás, ugyanis négygólos hátrányt (5–1) kellett volna ledolgozni a szintlépés érdekében.

Mindenesetre az elszántsággal nem volt probléma, de az első félidő nagy részében a házigazda térfelén zajlott a játék, így nem sikerült faragni a hátrányból. Az pedig a gyakorlatilag tökéletesen muzsikáló villányi védelem érdeme, hogy a vendégcsapat is gólképtelen maradt.

A második játékrészben sem felejtett el focizni a Tiszaföldvár, így a továbbjutásról szép lassan le lehetett tenni, de a szurkolókkal tizenkettedik emberként kiegészülve nagyot küzdött azért a baranyai együttes, hogy győzelemmel zárja ezt a történelmi szezont. A hetvenedik percben meg is tört a jég, mikor egy szögletet követően Tóth Ottó szépen lerázta védőjét, majd védhetetlenül a kapuba bólintott. Túl sokáig nem lehetett örülni, hiszen egy igencsak könnyelmű büntetőt kapott az ellenfél, utána pedig egy buta piros lappal is gazdagodott a Villány, sőt, még a vezetőedző is a kiállítás sorsásra jutott.

Ezzel tehát biztossá vált, hogy az idei Jász-Nagykun-Szolnok vármegye egyes bajnok ötvenhat év után ismét a harmadosztályban bizonyíthat.

Villány–Tiszaföldvár 1–1 (0–0)

Labdarúgás, Területi I. Osztályozó, második forduló. Villány. Vezette: Iványi G. (Topálszki, Aczél P.). Villány TC: Szabó B. – Ulakity M., Tóth O., Csernyánszky, Forró A. – Kovács Krist., Lehota, Sztojka, Hazenauer – Ulrich, Gellén. Vezetőedző: Kósa Zoltán. Tiszaföldvár SE: Jakab K. – Fődi, Sipaki, Borgulya, Háda – Fehér Zs., Antman, Szántó M., Bódai – Kálmán Sz., Oláh Á. Vezetőedző: Sonkoly Lajos.

Villányi gólszerző: Tóth O. (70.).

Kiállítva: Kovács Krist. (80.), Kósa (83.).