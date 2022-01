“Pécs - Patacs csendes részén, eladó egy 1028 nm- es telken fekvő, 60 nm -es, jó állapotú, amerikai- konyha + nappalis, 1 hálószobás zártkerti ingatlan. Az udvarról pompás kilátás tárul elénk. Az ingatlan 2 szintes. A földszinten egy napfényes, közel 20 nm- es zárt terasz található, ahonnan továbbhaladva egy tágas szobába lépünk, ami nappali, ebédlő és konyha is egyben. Innen nyílik a fürdő és itt van egy pincelejárat is. A pince száraz, és tágas. Az emeleten pedig a háló van.

Az ingatlan vízellátásáról 45 m mély, fúrt kút gondoskodik. Ami akár ivásra is alkalmas, de a városi vízhálózat a háztól nagyjából 30 méterre húzódik. Az elektromos áram és az ipari áram is be van vezetve. A gázvezeték kb. 15 méterre található, tehát ez is könnyen bevezethető. Az udvarban több autó parkolására is van lehetőség.. [...]”

További részletek és fotók az https://www.ingatlanbazar.hu/Patacs-Pecs-ingatlan-elado-haz-zartkerti-ingatlan-55-m2-13500000-Ft/user-id-426610/c9190d7e-cf09-11eb-9242-005056b3506b oldalán!