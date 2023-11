Paul McCartney az iHeart Radio podcastjében nyilatkozott, miután megjelent a Beatles utolsó dala, a Now and Then: elárulta többek között azt is, hogy John Lennon mitől félt a legjobban a halála előtt - írja az Origo.

"Emlékszem, ezt mondta nekem: »Paul, aggódom amiatt, hogy az emberek hogyan fognak emlékezni rám, miután meghaltam«, és ez eléggé megdöbbentett. Azt mondtam, »Oké, várj egy kicsit. Az emberek azt fogják gondolni, hogy nagyszerű voltál, már így is eleget tettél ahhoz, hogy ezt bebizonyítsd«. Olyan voltam, mintha a papja lennék. Gyakran azt kellett mondanom, »Fiam, nagyszerű vagy, ne aggódj emiatt«, és ő elfogadta. Ettől jobban érezte magát" – magyarázta.

McCartney arról is beszélt, hogy milyen volt a közös munka Lennonnal: "Tény, hogy könnyebb volt, sokkal könnyebb, mivel két agy dolgozott. És a kettőnk kölcsönhatása maga volt a csoda" – mondta.