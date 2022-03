Egységesen tízpontos rövidítést vezet be a Nemzetközi Tenisz Szövetség (ITF) a Grand Slam-tornák döntő szettjében.



Az ITF határozata értelmében egyelőre próba jelleggel vezetik be az új rendszert, amely a májusi Roland Garroson debütál majd. Ennek értelmében ha egy férfi mérkőzés ötödik vagy női meccs harmadik játszmájában 6:6-ra állnak a felek, akkor a találkozó egy tíz nyert pontig tartó tie-breakben dől el.



A világszövetség a 2023-as francia nyílt bajnokság után alakítja ki a végleges álláspontját, amikor mind a négy nagy versenyen letesztelték már a módszert.



Eddig mind a négy Grand Slamen más-más módon zárult a döntő szett: az Australian Openen már bevezették a tízpontos rövidítést, a Roland Garroson két játék különbségig teniszeztek tovább a felek, Wimbledonban 12:12-nél hétpontos tie-break következett, míg a US Openen hagyományos módon 6:6-nál jött a hétpontos rövidítés.



Mindez azt is jelenti, hogy aligha dőlhet már meg minden idők leghosszabb teniszmeccsének a rekordja. A 2010-es wimbledoni tornán az amerikai John Isner 11 óra 5 perc alatt verte meg a francia Nicolas Mahut-t, az ötödik szett eredménye pedig 70:68 volt.

Forrás: MTI