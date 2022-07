Közel egy év után ismét egyesben szerepel egy tenisztornán a volt világelső Venus Williams, aki szabadkártyát kapott az augusztus 6. és 15. között sorra kerülő torontói 1000-es viadalra.

A hétszeres Grand Slam-győztes, 42 éves amerikai játékos tavaly augusztusban, Chicagóban játszott legutóbb egyes mérkőzést, az első fordulóban kikapott a tajvani Hszieh Szu-vejtől.

Idén Wimbledonban vegyes párosban szerepelt a brit Jamie Murray oldalán, kettősük a második körben búcsúzott.

Torontóban Venus húga, a 23-szoros GS-győztes Serena is pályára lép a főtáblán, ahogy a világelső lengyel Iga Swiatek, a négyszeres GS-bajnok japán Oszaka Naomi, illetve a US Open-győztes brit Emma Raducanu is.

Borítókép: Az amerikai Venus Williams a cseh Petra Kvitova elleni játszma közben a Yarra Valley Classic elnevezésű melbourne-i tenisztorna nõi egyesének második fordulójában 2021. február 2-án. Fotó: MTI/EPA-AAP/Dean Lewins