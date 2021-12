A Szociáldemokrata Párt vezetőjének ezúttal 101 képviselő szavazott bizalmat, 173 ellenszavazat és 75 tartózkodás mellett. A svéd törvények szerint a miniszterelnököt akkor választják meg, ha a 349 képviselőből 175-nél – az abszolút többségnél – kevesebb szavaz ellene.

Anderssont a múlt héten egyszer már megválasztotta a parlament, de mindössze hét órával ezt követően le is mondott, miután a Zöld Párt kilépett a kormánykoalícióból az ellenzék által benyújtott alternatív költségvetési tervezet elfogadása miatt. Ezért hivatalosan be sem tudták iktatni kormányfőként. Az új miniszterelnök várhatón kedden mutatja be egypárti kormányát a királynak, és ezzel hivatalba is lép.

Magdalena Andersson – akkori pénzügyminiszter – november közepén kapott kormányalakítási megbízást a házelnöktől.

Az országban júniusban alakult ki kormányválság, miután az előző, szintén szociáldemokrata miniszterelnök, Stefan Löfven hétéves kormányzás után június végén elveszítette az ellene benyújtott bizalmatlansági indítványt.

Svédországban a tervek szerint 2022. szeptember 11-én tartanak parlamenti választásokat.