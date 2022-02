Senki nem ismeri a fővárosi vezetés döntése mögött húzódó valódi okokat. Karácsonyék se minket, se a beruházni kívánó céget, se a nyilvánosságot nem tájékoztatták arról, hogy mindenfajta előkészítés nélkül miért akarják bedönteni ezt a beruházást

– mondta a Magyar Nemzetnek Láng Zsolt, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője a gellérthegyi sikló-projektről. A Fővárosi Közgyűlés ma délelőtt tárgyalja a beruházás leállításáról szóló előterjesztést, amelyet Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes jegyez. Az ügy súlyosságát jól mutatja, hogy a sikló építése ez év vége felé már meg is kezdődhetett volna. A főváros és a kormány egyetértett abban, hogy az új gyalogosfelvonónak meg kell épülnie, mert a felújított Citadelláról a turistabuszokat mindenképpen ki akarják tiltani, ezért kiváltó közlekedési eszközre van szükség a hegy lába és a Citadella között.

– Nem értjük, hogy az évek óta tartó tervezésnek hogyan lehet egyeztetések, megfelelő konzultáció és a nyilvánosság tájékoztatása nélkül hirtelen véget vetni. Bár megszoktuk, hogy a baloldali vezetés Budapesten a nyilvánosságot is csak szlogenként használva szereti. A Citadella felújítása régi tartozás a budapestiek és az idelátogató turisták számára. Annyi biztos, hogy ez a fordulat a beruházásnak akár évtizedes csúszását is okozhatja

– reagált Láng Zsolt a hirtelen benyújtott előterjesztésre. Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes a Népszavának úgy fogalmazott: a városvezetés megunta a „sikló csiki-csukit”, ezért azt javasolja a közgyűlésnek, hogy a főváros álljon el a 2009-ben a gellérthegyi sikló beruházással kapcsolatban kötött szerződéstől, amely a földhasználati jog visszavételét jelenti. Ez a projekt teljes leállítása. Mint írták: a városvezetés a döntést azzal indokolja, hogy a szerződéskötés óta eltelt időben megváltozott a jogszabályi környezet, nem teljesültek a finanszírozási feltételek és más lett a műszaki tartalom is. Arról egyelőre nem született döntés, hogy a magánberuházóval közös projektcégben lévő 25 százalékos kisebbségi tulajdonrésszel mit kezd a főváros. A városvezetés szeretné egyértelműsíteni: a siklót közberuházásként az uniós helyreállítási alapból kívánja megvalósítani.

Csakhogy a fővárosnak nincs fedezete ekkora beruházásra, Karácsony Gergely főpolgármester egy lapinterjúban pénzügy csődöt vizionált.

„Őszintén szólva, ha választanom kell a társadalmi és a pénzügyi csőd között, én az utóbbira fogok voksolni”

– nyilatkozta Karácsony az Mfor.hu-nak. Tehát a főváros csak az uniós helyreállítási alapra támaszkodna, ám egyrészt azokat a pénzeket jelenleg visszatartja az Európai Unió, másrészt a felhasználásról a kormány dönthet. A főváros lépése azért is érthetetlen, mert a beruházás előrehaladott állapotban van. Walton Imre, a gellérthegyi sikló beruházás ügyvezetője még tavaly októberben a Porfólió.hu-nak bizakodóan beszélt a projektről, mint mondta: idén márciusban folytatódhatnak a régészeti feltárások, majd ennek lezárultával a 13 hónapot felölelő kivitelezés is megkezdődhet. Ez alapján a Citadella felújítási munkálataival közel azonos időben fejeződhetne be 2023 folyamán a fejlesztés. A Magyar Nemzet a fővárostól szerette volna megtudni, miért döntöttek arról, hogy ilyen hirtelen, a beruházás kezdete előtt bedöntik a projektet, kedd késő estig azonban nem érkezett válasz.

