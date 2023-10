Az afgán kormánykörök pénzügyi és egyéb lehetőségeket azonosítottak az embercsempészetben, és azt is felismerték, hogy az egymás ellen is agressziót alkalmazó bandák felett aránylag könnyen átvehetik az irányítást, ezt pedig a Magyar Nemzet informátai szerint meg is teszik.

Terveik szerint a belső leszámolások végével az ezek által okozott, több százezer euróra (!) becsült veszteségek helyett további haszonnal számolhatnak.

Szeptember közepe óta az afganisztáni pénzváltók addig laza letétkezelési szabályai is megváltoztak: már nincsenek független vállalkozások, csak a kijelölt váltóknál lehet pénzt letétbe helyezni, tehát a pénzküldés központi ellenőrzés alá került. Mindezt a migránsbandák is azonnal megérezték, és az az úti okmányok gyártása terén is több segítséget remélhetnek a táliboktól.