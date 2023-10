A miniszterelnök látogatása során megismerkedett a Huawei legújabb technológiáival és elszántságával az innováció területén – fogalmaztak.

A tájékoztató szerint a vállalat az európai piacokra való hazai gyártásán és logisztikáján, a kutatás-fejlesztési központján keresztül már eddig is kétezer embernek biztosított munkát. A társaság most újabb területeken is befektetett, Kapuváron invertergyárat indított.

Orbán Viktor miniszterelnök (középen b) Zsen Cseng-fejjel, a Huawei alapítójával és vezérigazgatójával (középen j) tárgyal a vállalat sencseni központjában 2023. október 19-én. Balról Lantos Csaba energiaügyi miniszter (b2), Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter (b3) és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b4)

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán / Forrás: MTI

Mivel a klasszikus gyártás több okból is átalakul globálisan, a privát 5G mobilhálózaton kommunikáló, digitalizált, mesterséges intelligencia irányította önműködő gyártási és ipari rendszerek kerülnek előtérbe. A Huawei Kapuváron jelenleg tesztüzemben működő gyárában ezért Európában egyedülálló technológiákat vezetnek be, a modern gyártási know-howra fektetik a hangsúlyt, és a leginnovatívabb Ipar 4.0 digitális technológiákat használják. A termelő terület második fázisát 2024 elején kezdik meg, amely során a gyártott termékek palettáját, az ipari csarnokokat is bővítik majd.

Nagy Márton egyetértési megállapodást írt alá a Huawei-jel

Orbán Viktor miniszterelnök az Egy övezet, egy út fórumhoz kapcsolódó többnapos kínai útja keretében a Huawei-hez látogatott. A megbeszéléseket követően Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter és Gao Weijie (Kao Vej-csie), a Huawei Technologies Magyarország és Nyugat-Balkán régió vezérigazgatója egyetértési megállapodást írt alá, amely tovább mélyíti a magyar kormány és a Huawei között 2013-ban megkezdett stratégiai együttműködést – jelentette be csütörtöki közleményében a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM).

A felek rögzítették, hogy az ipar és gazdaság digitális átalakulása olyan stratégiai fontosságú terület, amely jelentős lehetőségeket rejt Magyarország számára. Ennek kihasználása érdekében a Huawei egyrészt előremutató kapcsolatokat alakít ki a magyar technológiai ökoszisztéma szereplőivel, a Neumann Nonprofit Kft. és az olyan szakmai együttműködési fórumok, mint az 5G Koalíció vagy a Mesterséges Intelligencia Koalíció pedig partnernek tekintik a Huawei-t a digitális átalakulás elősegítésében.

A közlemény szerint a dokumentum rögzíti, hogy Magyarország elkötelezett az energiaszuverenitás megteremtése, a zöld átállás és a megújuló energiatermelés kiaknázása mellett, amelyben a Huawei együttműködésére is számít, különös tekintettel az ehhez kapcsolódó digitális technológiák és intelligens energiarendszerek alkalmazására, amelyek által egyaránt tovább erősíthető a hatékonyabb, megbízhatóbb és fenntarthatóbb energiatermelés és energiafogyasztás.