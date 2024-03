A frakcióvezető rámutatott: az Újbudai Önkormányzat baloldali vezetése eközben mélyen hallgat, nem beszélnek arról, hogy tudtak-e a bűntényről, nem beszélnek arról sem, hogy az óvodákat felügyelő alpolgármesterek - Orosz Anna, majd később Erhardt Attila - mit csinálnak vagy csináltak, hiszen "a szülők segélykiáltásai láthatólag hidegen hagyták őket".

Mint mondta, mélyen hallgatnak arról is, hogy a gyanúsított édesanyja a közelmúltban történt nyugdíjba vonulásáig az önkormányzat nagy befolyással bíró, az óvódákért is felelős igazgatója volt, és arról sem beszélnek, hogy a pedofíliával gyanúsított férfi cégének miért van most is érvényes, többmillió forintos tanácsadói szerződése az Újbudai Önkormányzattal.

Ki ez a Gy. Péter, hogy ennyire fontos a dollárbaloldalnak? Orosz Anna miért hallgatott napokig az ügy kirobbanása után? Az alpolgármestersége alatt értesült-e az ügyről vagy tudatosan zárkózott el a szülők panaszai elől?

- sorolta kérdéseit Simicskó István.