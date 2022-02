Telefonon hívtuk a mobilszolgáltatónk ügyfélszolgálatát – egy számlázással kapcsolatos ügyet szerettünk volna elintézni, és gondoltuk, telefonon sokkal kényelmesebb, mint személyesen. A járvány miatt amúgy is azt tanácsolják mindenütt, hogy a személyes ügyintézést lehetőleg kerüljük. Direkt munkaidő után telefonáltunk, gondolva, hogy akkor kevésbé lesz foglalt a vonal és hamar eljutunk az ügyintézőig.

Pontosan 17.15-kor indította a férjem a hívást. Aki egyébként egy rendkívül türelmes ember, de egy idő után már ő is nehezen viselte a kihangosított telefonból hallható mondatot, ami így szólt: „Kezelőink továbbra is foglaltak, hívása fontos számunkra, kérjük tartsa a vonalat!” Hát, mi tartottuk a vonalat a kérésnek megfelelően – egy óra negyven perc elteltével azonban, miután minden házimunkát elvégeztünk, a vacsora is elkészült, letettük a telefont. A bő másfél óra alatt legalább ötvenszer hallgattuk végig, hogy a hívásunk fontos számukra. Kíváncsi lennék, hogy milyen az, amikor nem fontos az ügyfél mondandója.

Végül tehát semmit nem sikerült intéznünk. Értetlenül állok a helyzet előtt, mert egy ideje jogszabály kötelezi a szolgáltatókat arra, hogy meghatározott időn belül kapcsoljanak ügyintézőt. Pár évvel ezelőtt még nem csodálkoztunk azon, ha telefonon nem sikerült semmit elintézni, mert akkor az volt a jellemző, hogy a gépi hangot hallgathattuk hosszú percekig, ügyintézőt nem kapcsoltak. A szolgáltatónk visszatért talán erre a gyakorlatra? Mit gondol erről a fogyasztóvédelem?

