Mi lehetne a kivezető út az idősek védelme érdekében? Nagy segítséget jelenthetnének az olyan idősek napközi otthonai, ahol egy fűtött helyiségben – esetleg még térítéses étkezés biztosításával – eltölthetnék a téli időszakban napjaikat. Reggel az oda-, majd este a hazaszállításukról hasonlóan kellene gondoskodni, mint történik egyes iskolákban a tanulók esetében. Esetleg ugyanazokkal a buszokkal történhetne mindkettő.

Pécs város területén számtalan olyan középület van, amely üresen áll, és talán a fűtési rendszere is üzembe helyezhető. Ehhez már csak az akaratra van szükség. Van a városnak sok olyan megbízottja, fizetett alkalmazottja, akik mellé még egy olyat is be lehetne iktatni, akinek feladata lenne felderíteni az erre alkalmas épületeket és megszervezni a napköziotthonok működtetését. Meg vagyok győződve arról, hogy az államtól az anyagi támogatás is megszerezhető lenne ennek megvalósításához.

T. F.