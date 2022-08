Összegyűjtöttem néhányat az idegen nyelvi hatásokat tükröző kifejezésekből, amiket sajnos egyre inkább hallhatunk, sokszor a megfelelő magyar szavak, kifejezések helyett.

Hallgatom a rádiót: „A meccsen végig domináltunk, és közben fejben építkeztünk. A mester szerint sokat edukálódtunk ezen a multisport eseményen. A meccs után performanszerek velkam-pálinkával fogadtak.

Influenszerek összerántottak egy flesmobot, ahol tanulói az onlájn iskolának egy csipgyártó mentor cég részére promótáltak.

A donor konferencia delegáltjai szerint a legnagyobb multi nem eleget ruház be az aluledukált rétegekbe, mivel az inputköltségek növekednek. És ez várhatóan káros fog lenni.

Bejelentették továbbá, hogy egyre több migráns integrálódik, de később kiderült, hogy ez is csak féknyúz volt.”

Neves nyelvész szakember szerint nem kell féltenünk szép magyar nyelvünket. A nyelv az idők során változik, bővül, színesedik. Akkor most hogy is van ez?!

W. G. villamosmérnök