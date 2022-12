Húsvétkor is vidám díszítés fogadta ugyanitt a vonatra várakozókat, azt is rengetegen megcsodálták. Most pedig a Mikulás az attrakció – volt olyan, aki viccesen még kezet is fogott a szinte embernagyságú alakkal.

Az ünnepi hangulat azonban itt még nem ér véget a vasútállomásnál – csarnokában hatalmas karácsonyfa áll, hagyományos dekorációval csodálatosan feldíszítve. Melegséget áraszt, nagyon jó érzéssel tölti el a látványa az embert. Igazán örömteli, hogy a vasúttársaság is ilyen nagy figyelmet szentel annak, hogy az adventkor, illetve a két ünnep között utazók még az állomáson is átérezzék az ünnep hangulatát. Pécsiként nagyon jó érzés tudni azt, hogy aki a városunkba érkezik ezekben a napokban, őt ez a csodálatos látvány fogadja.