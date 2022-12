Mert bizony ez is nagyon hangulatos, igazán megéri ide ellátogatni. És ezzel együtt a város nevezetességeit is megtekinteni, az adventi programokon részt venni. A zágrábi vásárt ugyancsak népszerűsítik – az eszéki példához hasonlóan bízom benne, hogy Zágrábban a budapesti adventi kínálat is kellő figyelmet kap!

