- Ugyan az elmúlt napokban volt egy kis éjjeli mínusz, ettől függetlenül azt látom, hogy környékünkön több helyen is bontogatják rügyeiket a díszcserjék, sőt a korai virágzású gyümölcsfák is. Nagyon félő, hogy az időjárás becsapja a természetet, amiből inkább kár származik majd - adott hangot véleményének egy olvasónk.

Más a következőt fogalmazta meg: - Nem volt igaz kemény fagy az idei télen. Ez több szempontból is aggasztó: egyrészt a klímaváltozásnak ez egyértelmű jele. Következményként lehet, hogy komoly havazásra - ami néhány évtizeddel ezelőtt még jellemző volt - hazánkban már nem is számíthatunk. A komolyabb, hosszan tartó hideg elmaradása a növények kártevőinek is kedvez - könnyebben áttelelnek, ami nem jó hír a mezőgazdasággal foglalkozóknak, de a kiskert tulajdonosoknak se. Féltem a virágokat, gyümölcsfákat - fejezte ki aggodalmát előfizetőnk.