A kertvárosi emberek nyugalma érdekében végső elkeseredésemben kérvénnyel fordultam a minap a kormányhivatalhoz. Csak remélni tudom, hogy segítséget kapunk valahonnan, az itt élők nyugalma és a higiénia biztosítása érdekében. Ahogy azt már többen szóvá tették a Postabontásban is, a kertvárosi fákon egyre sokasodnak a fészkek, alattuk annyi az ürülék, hogy néhol lépni is alig lehet miatta a járdán. Erről akár fénykép is készülhetne bizonyítékként. Az egész napos hangzavart viszont, azt nem lehet lefényképezni, de sajnos mi egész nap hallgatni vagyunk kénytelenek az örökös károgást. Az idejük nagy részét otthon töltő idős nyugdíjasok számára ez rendkívül idegesítő.