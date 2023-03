Újabb varjúfészkek jelentek meg a pécsi Kertvárosban. A jelek szerint új lakóhelyet találtak a varjak az Enyezd utcai óvoda szomszédságában a tízemeletes panelházzal szemben. Nyolc varjú épített négy fészket magának pár nap alatt. A varjak 3–6 tojást raknak, ezért gyorsan szaporodnak. Ha nem akadályozzák meg ebben őket, várható, hogy az óvoda magas fáin is fészket raknak. Ezek a varjak rendkívül hangosan kárognak és zavarni fogják a lakókat, főleg akkor, ha nyitott ablaknál szeretnének pihenni. Szerintem az óvoda nyugalmát is zavarják, és az ürülékükkel szennyezni fogják a homokozót, illetve az autókat is. Felhívnám az illetékes hatóság figyelmét, hogy akadályozzák meg a varjak szaporodását mielőbb, mert az emberek, de főleg a gyerekek egészsége fontosabb mindennél! Nem csak a fészkek leverése lenne fontos, hanem a magas ágak visszavágása. A hatóságnak jeleztem a problémát, de nem kaptam semmi biztató választ arra, hogy megoldják. Kérem Kertváros képviselőjét, hogy segítsen a probléma megoldásában!

Név és cím a szerkesztőségben