- A Kertvárosban élőknek, a vásárcsarnokból hazafelé tartva az Ipar utcai megállónál lenne a legideálisabb felszállni a buszra. Sajnos azonban ebben a megállóban nincs pad, így a megvásárolt dolgokkal teli szatyrokat a földre vagyunk kénytelenek letenni, miközben a járatra várakozunk. Esőben ez különösen kellemetlen, hiszen a szatyrok alja vizes lesz, rosszabb esetben át is ázik. Meg persze sokan le is ülnénk egy kicsit, de nincs mire. Korábban egy piros cédulát kihelyeztem a megállóba, nagy betűkkel kiírva, hogy ide is szeretnénk padot. A cetlit pár nap után letépték, de ülőalkalmatosságról továbbra sincs semmi hír - jelezte panaszát egy olvasónk.