- A vasárnap 17 óra körül a Keleti pályaudvarról Pécsre induló InterCity mintegy 45 percet késett. Úgy gondolom, hogy a menetidőhöz képest arányait tekintve ez igencsak jelentős késének számít. Az utazás nem volt kellemesnek mondható, a vonat tömve volt, plusz kocsikat is be kellett vetni. Ráadásul az egyik ajtaja nem záródott rendesen, ami további nehézségeket eredményezett. Az utasok feszültek voltak - ilyen esetben mindenképp szükség lenne a kalauzok határozottságára, de sajnos ebben is volt szerintem hiányosság. Ezerszer meggondolom, hogy legközelebb vonatra szálljak-e, vagy más közlekedési eszköz válasszak inkább - adott hangot véleményének olvasónk.