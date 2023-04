– Szederkény felé vezetett az utam a minap. A faluba beérve máris jókedve támad az arra járónak. Egy Trabantot öltöztettek pompás húsvéti díszbe, virágokkal, nyuszicsaláddal. A település közepén is húsvéti installáció látható, és ami még feltűnt, az a rengeteg színpompás árvácska. A kisebb zöldfelületeken is, például a jelzőtáblák tövénél színes virágok adnak igazi tavaszi hangulatot. Más települések is példát vehetnének. Nem hiszem, hogy pénz, sokkal inkább odafigyelés kérdése ez – osztotta meg élményét olvasónk.