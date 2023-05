Teljes volt a káosz, mert utánunk is folyamatosan engedték be az autókat, és fizettették meg velük a díjat – kihajtáskor jeleztük is a személyzetnek, hogy ki kellene tenni a megtelt táblát. Érthetetlen, hogy ha nincs már szabad hely, arról a jegyszedő miért nem tud? Miért nem számolják beléptetéskor az autókat? Mindez azért is érdekes, mert a másik bejáratnál ezt meg tudták oldani – nem engedtek be senkit, közölték, hogy „fullon” van a parkoló. Ami még kérdés: a mozgáskorlátozott-igazolvánnyal érkezőknek fizetniük nem kell, de akik utánunk érkeztek, és kifizették a parkolás díját, majd hely híján néhány kör megtétele után kihajtottak, vajon a pénzüket visszakapták?

A vásártér azon részeit, amiket korábban értékesített a város, és máig kihasználatlanok, talán vissza lehetne bérelni, hogy a parkolási gondok megszűnjenek. Egyébként nem is kell bemenni a parkolóba, hogy a vásárba autóval érkezők szembesüljenek a kaotikus állapotokkal: a kosárlabda-akadémia és a Pláza között, az autóutat a kerékpárúttól elválasztó füves területen is végig parkoltak, amikor mi ott jártunk. Ami szabálytalan, de erre kényszerülnek az autósok, elegendő parkolóhely híján.

