Társasházi tüzet okozott egy töltőn felejtett elektromos roller. Ez derült ki abból a hírből, amely az egyik televíziós csatorna híradójában hangzott el. Ha ez a hír igaz – bár később, egy másik módozat szerint feltételezhetően hibás volt az akkumulátor töltője –, akkor sokkal jobban oda kellene figyelni ezekre az eszközökre. Bárhogy is történt, a tény akkor is tény: az elektromos eszközök töltése tűzveszélyes lehet. A hatóságoknak arra is fel kell készülni, hogy a hasonló esetek elkerülésére milyen intézkedéseket kell foganatosítani. Nagyon fontos, hogy ilyen ne fordulhasson elő! Egy eset is eset – ebből az alapelvből kell kiindulni.