A balesetek nem csak a gyors­hajtás miatt következnek be, hanem az elsőbbség meg nem adása, a követési távolság be nem tartása, és más, ide vonatkozó KRESZ-szabályok figyelmen kívül hagyása miatt is.

A közelmúltban a gyárvárosi templomnál az autóbusz ki akart fordulni a megállóból, megálltam, hogy utat adjak neki. Hatalmas csattanás: egy fiatal női vezető fékezés nélkül teljes sebességével belém rohant. Olyan erővel, hagy az ülés hátrahajlott, a derekam egy hét után is fájt. A balesetnek semmi köze nem volt a gyorshajtáshoz, előírt sebesség mellett is bekövetkezett. Elvileg egy km/h-ás sebesség túllépés esetén is büntethetnek. A minap Szajknál mértek. A szemből jövő autósok jelezték a traffipaxot. Mivel tudtam, hogy mérnek, a sebességet állandóan figyeltem, és féltem, inkább 40 km/h-ra csökkentettem, hogy nehogy esetleg túlhaladjam a megengedettet. Pontosan ez esetben látom a baleseti veszélyt, mert az ember félve a kilométerórát lesi, és ezt nem lehet fél szemmel tenni, úgy, hogy a másik szem az utat figyelje. Veszélyesebbnek vélem, mint a vezetés közbeni telefonálást, hiszen aközben a tekintet legalább az úton van. A sebességmérő folytonos ellenőrzése rendkívül figyelemelterelő.

A rendőrséggel a „kapcsolatom” a száguldozásom miatt volt eddig, de félek, hogy még szorosabb kapcsolatba kerülök velük a zéró tolerancia miatt. Késő ősszel esős, ködös estén a 6-os úton hazafelé tartva Bonyhádnál a lámpa zöld jelzésénél átszáguldottam 60-nal. A széles határban egy teremtett lélek sem volt. Csekk! Az ipari úton város vége, város jelzésű táblák sorban váltogatják egymást. Miért ne lenne pont a pécsújhegyi kereszteződés előtt 50 méterre a várost jelző tábla? Ugyancsak a zöld jelzésnél átsuhanok ... csekk! A jövőben fék, mert 51 km/h-val már büntetnek – a zöldnek pedig, mire odaérek, már vége. Hosszúhetény tényleg hosszú. Gyalogosok, forgalom a faluban. Három kilométeren át lesni a kilométerórát kifejezetten figyelemelterelő, balesetveszélyes művelet. A szilágyi elágazás előtt 100 méteren belül kettő halálos baleset is történt már. Sajnálom mindazokat, akik a gyorshajtás következtében életüket vesztették. Amiben egyetértek a Postabontásban megjelent cikk írójával: „a gyorshajtásnak gátat kell venni végre.” De ne azoknál kezdjék, akik a 30-as táblánál 31-gyel cammognak.

Kovács