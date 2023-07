Nem csak Nagynyárádon lett elszomorító a végeredmény. Pécsváradon is elvégeztette az áramszolgáltató a fák gallyazását. Többek közt az én diófámon is. Szomorúan láttam a napokban, hogy az árok tele a levágott ágakkal, rajtuk a zöld dióterméssel! Indokolatlan volt az ágak levágása, mert éveknek kellett volna eltelni, hogy a lassan növő diófa ágai veszélyeztessék a vezetéket. Most a jó nagy „ráhagyással” (2–3 méter) való kurtítás mellett évekig nem lesz gond.