Más olvasó a fagylalt árát sokallja: több cukrászdában is már 500 forintba kerül egy gombóc fagyi. Ezt az árat nagyon nem a hétköznapi ember pénztárcájára szabták. Egy négytagú család két-két gombócért 4000 forintot fizet, és ebben még nincs benne semmi extra, például roletti vagy édes (netán gluténmentes) tölcsér. Nem is sokszor veszünk idén fagyit, inkább elkészítjük otthon valódi gyümölcsből. Netán veszünk a boltban jégkrémet, még azzal is sokkal jobban jövünk ki anyagilag