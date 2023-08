Amely élelmiszerek viszont kimaradnak ebből a kategóriából, ott továbbra is stagnál, vagy észrevehetően felfelé kúszik a már eddig is pofátlanul magas ár. Ergo, ezeket a termékeket is ajánlatos lenne szúrópróbaszerűen ellenőrizni és visszaáraztatni méltányosabb, pénztárcabarátabb szintre. A multik haszna még így is bőven megmaradna.

