Itt a szeptember, az iskolai tanévvel együtt a Hullámfürdőben az uszodai edzések is megkezdődtek. A belvárosban található iskolákból gyalog érkező diákoknak azonban hatalmas kerülőt kell tenniük, hogy célba érjenek - ahogy természetesen mindenki másnak, aki a fürdő szolgáltatásit igénybe veszi, és a Rákóczi út felől, a Garay utcán át érkezne. Kisebbek, nagyobbak óriási hátizsákokat, sporttáskákat cipelve, bandukolnak, vagy épp sietve igyekeznek a belvárosi kis utcákon, hogy eljussanak a Szendrey Júlia utcába. Pedig az út sokkal rövidebb is lehetne, ha ismételten biztosítanák a megyei kórház udvarán való átjárást - annak Szendrey Júlia utcai kapuja azonban zárva.

Az átjárási lehetőséget a koronavírus-járvány idején szüntették meg, ami akkor érthető is volt, most már azonban indokolatlan az intézkedés. Példaként szolgálhat az egyetem Szigeti úti épülettömbje, ahol szintén átsétálhat bárki, lerövidítve az utat a Honvéd és a Kürt utcák között. Kérem az egyetem vezetését - ahogy a Postabontásban korábban ezt már mások is megtették - nyissák meg újra a hajdani megyei kórház udvarának kapuit! Sokaknak jelentene könnyebbséget!

