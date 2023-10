Aztán elérkezett a kedd. Plusz zsákra nem volt szükségünk, mert a 110 literes edény elegendőnek bizonyult. Nem is volt teljesen tele, ezért gondoltuk, a kommunális hulladék tetejére ráborítjuk a hamut, ami a fával való fűtés után keletkezett. Korábban ez a hamu a vödörben kicsit megázott, ennek ellenére súlyos gerincproblémákkal küszködőként is fel tudtam emelni és beleborítani a kukába. Tehát nem volt nehéz. A szemetünket azonban nem vitték el - azt mondták, a hidraulika nem tudja az edényzetet felemelni a súlya miatt, illetve azt is közölték, hogy hamut amúgy se lehet a kommunális szemétgyűjtőbe beleönteni. Legfeljebb külön, bezacskózva kerülhet a kukába. Műanyagot, papírt a szelektív gyűjtőbe kellene vinnünk - amihez sokat kell gyalogolni. Ezek szerint a hamuval is külön foglalkozni kell. Mi az, amit elvisznek egyáltalán? Ha ennyire macerás a szemétszállítás, lehet, tényleg egyszerűbb lenne, ha mi is inkább éjjelente a környező utcákba lopakodnánk, és ott szabadulnánk meg a szemetünktől!

