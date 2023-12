Más a tűzijátékok használatát is megtiltaná. - A hang nélküli fényjátékok is csodaszépek, viszont nem őrjítik meg az állatokat. Remélhetőleg nem kell már sokat várni arra, hogy a puskaropogásra emlékeztető hanggal együtt járó "szórakozást" is, a petárdázáshoz hasonlóan megtiltsák. Hisz a tűzijáték is baleset- és tűzveszélyes. Nem is telik el úgy soha szilveszter, hogy ne történne valahol az országban tragédia miatta.