Egyre kevésbé szeretek bevásárolni járni, mert már több alkalommal is úgy éreztem, hogy a vevőket nem tisztelik, nem becsülik meg eléggé. Sokszor fordult már elő hogy információt kértem, és türelmetlenül, kelletlenül válaszoltak az alkalmazottak. Az önkiszolgáló kasszánál se mindig kedvesek az oda beosztott dolgozók, a legutóbb pedig a hagyományos pénztárnál volt kellemetlen élményben részem.

A pénztárnál mindig bankkártyával fizetek, hiszen ez gyorsabb, egyszerűbb, kényelmesebb, mint a pénz számolgatása. Gondolom, hogy a pénztárosok is ezt a megoldást kedvelik jobban, hiszen nekik is kevesebb munkájuk van vele.

Amikor a kijelzőn megjelent a fizetendő összeg, a pénztáros rám szól, hogy érinthetem. Miután azonban volt már arra példa, hogy egy nullával többet ütöttek be végösszegként - ami ugye nem kis eltérés -, ezért már mindig megnézem, hogy a megfelelő összeget mutatja -e a kijelző. Ezúttal is így tettem, mire a pénztáros ismét rám szólt, hogy érintsem oda a kártyám a készülékhez. Mondtam, hogy rendben, csak előtte szeretném megnézni, hogy pontosan mennyit is fizetek. Erre az volt a kasszánál ülő reakciója, hogy csak azért szólt, mert azt hitte, nem látom, hová kell a bankkártyát helyezni.

Felmerül a kérdés: miért kell ennyire rohanni a pénztárnál? Nincs a vevőnek joga ahhoz, hogy nyugodt körülmények között fizessen? Szinte kidobják a vásárlót, annyira siettetik. Miért van erre szükség?

Név és cím a szerkesztőségben