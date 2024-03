Pontosabban, ha megfelelő lenne a tájékoztatás a változásokról, akkor bizonyára könnyebben boldogulnának az utasok. Általában a vasútállomáson található jegypénztárban vásárolom meg családtagjaimnak a havi bérletet - mindenkinek egyszerre. Így tettem volna most is, a minap, ám amikor mondtam, hogy mit szeretnék, legnagyobb meglepetésemre a következő felszólítást kaptam válaszként: Mondjam a személyi igazolványok számát! Azokét, akik a bérletet majd használni fogják. Csodálkozva fogadtam a kérést, természetesen a kért adatokat nem tudtam felsorolni. Meg is jegyeztem, hogy eddig ezeket a számokat mindig tollal írtuk rá a bérletszelvényekre, otthon.

Kiderült, hogy a vasútállomáson már csak ilyen modern bérleteket árulnak, amelyeket úgy adnak ki, hogy az igazolványszámokat rá is nyomtatják.

A hölgy a jegypénztárnál azt javasolta, menjek a belvárosba, a Millennium Üzletházba, mert ott még árusítják a hagyományos formátumú bérleteket, azaz amelyekre a felhasználó otthon maga írja rá az azonosításhoz szükséges igazolványszámot.