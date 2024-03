És minderről nem a sofőrök tehetnek, nem az ő hibájuk, hogy most itt tartunk. Ők értünk, utasokért dolgoznak nap mint nap, meg kellene jobban becsülni a munkájukat. Rengeteg ember életéért felelnek. Ráadásul azok, akik most, a sztrájk idején is vállalták a munkát, bizonyára sokszorosan túlterheltek. Ha lenne megállapodás, az mindenkinek jó lenne. Olyan nehéz megadni azt a másfél százalékot?! Javaslom a város vezetésének, a döntéshozóknak, hogy próbáljanak helyi járattal utazni ezekben a napokban. És akkor a saját bőrükön tapasztalják, hogy a helyzet tarthatatlan.

