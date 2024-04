A nagyvárosok pedig sokszor bizony példát vehetnének a falvakról, mert ami jelenleg folyik egyes képviselő-testületekben - egymás kritizálása, egymás munkájának a hátráltatása -, az nem feltétlenül szolgálja az adott város érdekeit. Az is felmerül az állampolgárok fejében, hogy miért nem határozzák meg és teszik nyilvánossá, például akár öntapadós matricákkal a buszmegállókban, boltok bejáratának közelében stb., hogy ki az adott terület önkormányzati képviselője, hol érhető el, illetve a fogadónapjainak helye, száma és időpontja is fel lehetne tüntetve. Mindemellett az elért eredményeket is fel lehetne a név mellé sorakoztatni. Az elérhetőségek ily módon való közzétételével mindenki számára könnyebben elérhetővé válna az adott képviselő, és egyértelműen látni lehetne, hogy mit tett az illető az adott városrészért.

Frantó