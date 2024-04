Most hétvégén a távoli városokban élő gyerekeimet és unokáimat vártam haza családi ebédre, gondoltam, lemegyek a csarnokba, hisz ott minden hozzávalót be tudok szerezni. Sajnos parkolóhelyet ezúttal se találtam. Nagyon sok volt a vásárló, szép volt az idő, a vásárcsarnok előtti placc is szinte tele volt árusokkal. A parkolóban minden talpalatnyi hely foglalt volt. Végül két tele szatyornyi áruval tértem haza - alig tudtam az autóig elcipelni, mert ismét a Jókai utcai iskola környékén találtam csak szabad parkolóhelyet. Többször meg is kellett állnom, hogy megpihenjek.

Előre tudható volt, hogy nem lesz elegendő a parkolóhelyek száma a csarnok közvetlen közelében. Pedig pont, hogy ide nagyon kellene. Ez olyan, mintha a bevásárlóközpontok mellett is csak néhány férőhelyet alakítanának ki, mondván, hogy a vásárlók majd valahol a környéken úgyis találnak szabad férőhelyet. Ráadásul kínálkozna a lehetőség, hogy a régi vásárcsarnok épületéből kialakítsanak egy parkolóházat. Érhetetlen számomra, hogy a város vezetése miért nem tesz lépéseket a megvalósítás érdekében. Vagy legalább tájékoztatnák a pécsieket arról, hogy mi egy ilyen fejlesztésnek az akadálya.

