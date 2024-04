Egy baranyai kisfaluban élek, a házam körüli kiskertemet rendszeresen művelem. Szeretjük, ha a saját magunk által termesztett zöldségek és gyümölcsök kerülnek a család asztalára. A veteményesben a gaz ellen évek óta egyfajta permetszerrel védekezünk - a gyakorlat bevált, a gyom nem burjánzik el, nem kell annak eltávolításával bajlódni. Idén is kerestem a szokásos szert a szakboltokban, de sehol nem találtam.

Pedig több városban is próbálkoztam. Végül megtudtam, hogy amit keresek, azt kivonták a forgalomból, és már csak olyan kiszerelésben kapható, amely egy hektárnyi területre való. Az ára így majdnem 20 ezer forint. Nem gondolom, hogy vannak olyan kiskertek, amelyek nagysága eléri az egy hektárt. Akkor most mi tegyünk? Esetleg az lehet megoldás, ha például szomszédok többen összeállunk, és együtt megvesszük ezt a nagy kiszerelést. De ahhoz is sokan kellenénk, hogy megérje. Érthetetlen, és bosszantó, hogy egyik napról a másikra megszűnik a korábban évekig biztonságos és jó megoldást nyújtó lehetőség a kiskerttulajdonosok számára.

