Ünnepi díszbe öltözött Harkány, a város karácsonyfáját ezúttal is a Kiss József Művelődési Ház előtti területen állították fel. Gellén Antal önkormányzati képviselő elmondta, a több mint 12 méteres fenyőfát Horváthné Priol Ágnes diósviszlói lakos ajánlotta fel, és a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. munkatársainak segítségével, valamint Sárosi Mónika és Tarné Kele Hilda munkájának köszönhetően szerdán már fel is díszítették, csütörtökön pedig a város különböző pontjain helyezték el az ünnepi dekorációkat. Karácsonyi díszvilágítást kaptak az intézmények, a kandeláberek, a Xavin Hotel előtti szökőkút, a piac, a körforgalom, valamint a Kossuth Lajos utcán lévő fák is. A díszítés hétfőn a Zsigmondy sétányon folytatódik a korcsolyapálya építésével és a sétány környezetének dekorálásával. Az ünnepélyes adventi gyertyagyújtásokra – a katolikus egyház szervezésében – a szombatonként 17 órakor, illetve a vasárnaponként 10.30-kor kezdődő szentmise alkalmával kerül sor a katolikus templom előtt. A mai első gyertyagyújtásra is várják a lakosokat, és holnap délelőtt 10.15-től Iváncsits Tamás és Barátai (ITB ének­együttes) szentmisére hangoló áhitatára is.

Hangulatos fényekben úszik a Kossuth Lajos utca is

Fotó: C. Z.