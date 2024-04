Az elszabadult rezsiárakat megelőzve saját forrásból a település teljes közvilágítása megújult, modern, energiatakarékos, fényes LED lámpákra cseréltük a már halovány régit, amely nemcsak a takarékoskodást, de az emberek biztonságérzetét is növeli, ezt erősítendő EU-s és kormányzati forrásból kamerarendszert is kiépítettünk. Intézményeinkben energiakorszerűsítés keretében hűtő-fűtő klímaberendezést szereltünk fel a könyvtárba, az óvodakonyhára és az orvosi rendelőbe is