Az infrastrukturális fejlesztések mellett a közösségi életet is szeretnék erősíteni Botykapeterden, így a faluház épületének hátsó részében folyamatban van egy klubhelyiség-közösségi tér kialakítása. A munkálatok hamarosan befejeződnek, már csak az utolsó simítások vannak hátra. Ezzel minden korosztálynak lesz lehetősége a közösségi életre.

Gellér Jánosné, a község polgármestere elmondta, a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásának köszönhetően nemezeléssel szeretnék kezdeni a foglalkozásokat, de többféle elfoglaltsághoz alkalmas helyiség készül. Tavaly járdafelújítás anyagköltségére is nyert az önkormányzat támogatást, a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató ERFO-hoz vezető járdát építik újjá, itt is hamarosan megkezdődnek a munkálatok.

– Az idén Nagy Csaba országgyűlési képviselő támogatásának köszönhetően a Kispeterd és Botykapeterd közötti útfelújítás második ütemére nyertünk támogatást, és kedvezően bírálták el a kommunáliseszköz-beszerzésre beadott pályázatot is, így egy traktor és egy szárzúzó vásárlására nyílt lehetősége a falunak – mondta a polgármester.

Emellett tavaly az önkormányzat a falunapra nyert egymillió forint kormánytámogatásból egy kültéri tárolót létesített, a rendezvényekhez szükséges eszközök tárolására. A további fejlesztésekkel kapcsolatban Gellér Jánosné elmondta, szükséges lenne a több száz éves, országosan műemléki védelem alatt álló csárda épületének statikai rendbehozatala is. Szeretnének emellett egy új játszótérre, valamint a parókia épületének további felújítására támogatást nyerni. Utóbbira az egyház pályázhat, de sajnos az idén nem nyert támogatást ez a tervük.

A kispeterdi településrészt érintően nemcsak útfejlesztés várható, hanem egy park létrehozása is tervben van. A falurész központjában az önkormányzat tulajdonába került tavaly egy kispeterdi ingatlan, amelyet szeretnének elbontani, és a helyére önerőből egy parkot kialakítani. Mindezeken kívül gőzerővel folyik az internethálózat kiépítése mind a két településrészen, a beüzemelés őszre várható.

Az önkormányzat idén is támogatja a rászoruló vagy alacsonyabb jövedelemmel rendelkező családokat. Tavaly jutott karácsonyi csomagra és pénzbeni juttatásra is. Húsvétkor kisebb élelmiszercsomagot is kaptak az arra jogosult családok. Szociális tűzifára is sikerrel pályázott az önkormányzat, amelynek köszönhetően száz köbméter fát tudtak kiosztani a rászorulóknak.

Programokat is szerveznek

Tavaly a Leader programnak köszönhetően nagyszabású hagyományőrző napot (falunapot) tartottak, amelynek színvonalát Kéméndi Tamás harmonikaművész előadása is emelte. Az idén is pályázott az önkormányzat a Leader programban rendezvény megtartására. A falunapot június 25-re tervezik, melyre várják a Botykapeterdről elszármazottakat is. A képviselő-testülettel a programokat úgy állították össze, hogy minden korosztály megtalálja örömét, szórakozását benne.