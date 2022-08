Miközben a közútkezelő beruházásában megújult a településen átvezető főút, az önkormányzat arról döntött, hogy önerőből felújítja a buszvárókat. A fedett várók már elkészültek, most még a buszöblök felújítása van folyamatban, azt azonban már a közútkezelő végzi el.

Az önkormányzat fejlesztéseiről Frank István alpolgármester elmondta, a Magyar Falu Programnak köszönhetően több beruházást is sikerült megvalósítani a községben.

Több egyesületnek is van hely a megszépült ingatlanban

Több pályázati forrásból megújult a közösségi ház, a munkálatokat tavaly fejezték be. A közösségi házban található a könyvtár, a Sátorhelyi Néptáncegyüttes klubhelyisége és ruhatára, emellett a Banyaklub is itt működik. Az épületben felújították az elektromos hálózatot, valamint a vizesblokkokat és a klubhelyiségeket is. A belső munkálatokra a Sátorhelyi Néptáncegyüttes nyert támogatást a Magyar Falu Civil Alapjánál.

A szabadtéri közösségi terek is megváltoztak az elmúlt években, ennek fontos része volt a játszótér felújítása. A községvezetők célja az volt, hogy a település központjának egy méltó környezetet teremtsenek. Az itt található parknak korábban nem volt funkciója, ezért olyan játékelemeket, kültéri bútorokat helyeztek ki, sportpályákat alakítottak ki, amelyek a gyerekek és a felnőttek szabadidős igényeit is kielégítik. Mögötte található az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő ifjúsági tábor, a kultúrház, valamint a rendezvénytér a szabadtéri színpaddal. A szabadidőpark, illetve a község valamennyi közterületének karbantartásáért jelenleg 10 közmunkás felel.

Az önkormányzat az idei évben is sikerrel pályázott a Magyar Falu Programban, amelynek köszönhetően közterületek karbantartásához szükséges munkagépekre, valamint a rendezvények lebonyolításához szükséges eszközökre (sátrakra, székekre, asztalokra) nyertek támogatást, emellett a tavalyi sikeres pályázatnak köszönhetően elindulhatott a falugondnoki szolgálat, az elnyert támogatásból egy új falubuszt is vásárolhattak. A járművet megrendelték, de még nem érkezett meg.

A további fejlesztési tervekről az alpolgármester elmondta, a kultúrház felújítása időszerűvé vált, erre adott is be pályázatot a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszban az önkormányzat, azonban eddig sem pozitív döntésről, sem elutasításról nem kaptak értesítést.

Az út már új burkolatot kapott, és a fedett buszvárók is megújultak

Máshol tanulnak ősztől a kisdiákok

Új kihívást jelent a településnek, hogy szeptembertől megszűnik a sátorhelyi iskola. Az alsó tagozatos diákok a környező városok intézményeiben folytatják a tanulást. Az önkormányzatnak így a jövőben döntést kell hoznia az iskolaépület további funkciójáról, illetve hasznosíthatóságáról. Frank István kiemelte, az önkormányzati fenntartású, az elmúlt években felújított óvoda és bölcsőde működése ugyanakkor zavartalan.

Delhusa Gjon énekel a falunap estéjén

Szombaton rendezik meg a hagyományos sátorhelyi falunapot a rendezvénytéren. A látogatóknak az önkormányzat igyekezett olyan programokat szervezni, amelyek közül minden korosztály megtalálja a kedvére valót. A gyerekeket arcfestők, hennafestők, légvár, csúszda, rodeóbika, buborékfoci és gokart várja, de lesz lehetőség lovaskocsikázásra, és lovaglásra is.

Sokan várják a falunapot, a programok idén is minden korosztály igényét kielégítik

Lesz kispályás labdarúgótorna, lecsófőző verseny, 16 órától zenés műsor a Millich Duóval. A 17 órakor kezdődő néptáncműsorra is várják az érdeklődőket, hiszen a Sátorhelyi Néptáncegyüttesen kívül a Mecsek Néptáncegyüttes is előadja műsorát. Este operettgála, bál és latin táncok szórakoztatnak, majd 21 órától a program fő fellépője, Delhusa Gjon énekel a közönségnek.

Frank István elmondta, a lecsófőző versenyen a csapatoknak (hat főre) az önkormányzat biztosítja az alapanyagot és a tűzifát is, a társaságoknak így csak az ízekről és a jó hangulatról kell gondoskodniuk. A főzőverseny eredményhirdetését 15.30-kor tartják, a polgármesteri köszöntőt követően.

Jövőre jubilálnak a néptáncosok

Jövőre ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját a Sátorhelyi Néptáncegyüttes. A kizárólag magyar táncokat előadó csoportok a jubileumra nagyobb rendezvénnyel készülnek, de idén is meg szeretnék örvendeztetni a közönséget egy néptáncgálával. Az együttes felnőtt- és gyermekcsoportja 30-30 tagot számlál. A nyáron számos helyen találkozhatott velük a közönség, a közeljövőben többek között a Mohácsi Nemzetközi Néptáncfesztiválon (08. 17.), a majsi falunapon (08. 27.), valamint a Harkányi Szüreti Fesztiválon (07. 28.) lépnek fel.