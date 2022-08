A fürdőváros egyik legkiemelkedőbb programja, a Harkányi Szüreti Fesztivál ezúttal ismét rengeteg jó programot kínál a szórakozni, kikapcsolódni vágyóknak. Már csak azért is, mert az idén a fürdő strandja lesz a rendezvény helyszíne, tehát akár a medencékből is élvezhetjük a kellemes zenét, és a látványos programokat.

A Lepke medencék mellett és a nagyszínpadon péntektől vasárnapig egymást váltják a neves előadók. Pénteken a Lepke színpadon 14.30-tól a magyar világzenei együttes, a Cimbaliband lép fel, őket a roma népzenét játszó Parno Graszt követi. A nagyszínpadon 18.15-kor a Bohemian Betyars fog zenélni, amely után a harkányi gyógyvíz és az ördögszántotta hegy legendája című táncjátékot nézheti meg a közönség. A 20.15-kor kezdődő hivatalos megnyitót követően 21 órától a Boban Markovic Orkestar, 22.45-től pedig Dévényi Tibi bácsi szórakoztat majd.

Szombaton kora délutántól ismét sokszínű programokkal várják a fesztiválozókat, a Lepke színpadon 13.45-től a Lara Mesék Társulat, 14.30-tól a Vivat Bacchus acapella ének­együttes, 15.30-tól a gyerekek legnagyobb örömére az Alma Együttes lép fel, majd saját dalokkal 16.25-től a pécsi Made in B együttes zenél a fürdőzőknek. 17.20-tól Kaczor Feri slágerei szólnak.



A nagyszínpadon 18.45-től az Apostol zenekar, 21 órától Demjén ad koncertet, 23.15-től pedig B. Tóth László rázza fel a hangulatot.

A vasárnapi zárónap is kínál jobbnál jobb programokat, és természetesen a fesztivál leglátványosabb része, a menettánc sem marad el. Délután a Lepke színpadon és a Gyógykertben is előadja közös műsorát a 12 kulturális csoport, majd a fürdő park­ján, a medencék mellett vonulnak végig a táncosok. A közel kétszáz, népviseletbe öltözött táncos Szalántáról, Újpetréről, Pörbölyről, Sátorhelyről, Bátaszékről, Izményről, Szulokról, Borjádról, Kozármislenyből és Decsről érkezik, a házigazdát pedig a Harka Néptáncegyüttes és a helyi óvodások képviselik a hagyományőrző programon.

Ezután a tavalyi X-Faktor televíziós tehetségkutató második helyezettje, Paulina és a magyar lakodalmas rockegyüttes, 3+2 zenél a közönségnek.



Nem kell sorban állással tölteni az időt



Tavaly nyártól egyébként már nemcsak hagyományos módon, hanem online, a Nemzeti Mobilfizetési Rendszer applikáció segítségével is megvásárolhatók a belépőjegyek, így elkerülhető a sorban állás.

Az applikációban megvásárolt jeggyel, illetve az akkor kapott QR-kóddal egyenesen a jegykezelőhöz lehet menni, ahol érvényesítik a jegyet, és már mehet is be a vendég a fürdőbe. Ha valaki a fürdő bejáratánál azt látja, hogy várakoznia kellene, még akkor is választhatja az online jegyvásárlást, a Nemzeti Mobilfizetési Rendszer applikációt pedig keresni se kell, ugyanis a bejáratnál elhelyezett hirdetőtáblán található QR-kód leolvasásával azonnal letölthető az alkalmazás.