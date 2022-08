Négy pályázatot nyújtott be a nagyharsányi önkormányzat idén a Magyar Falu Programban, ezekből egy támogatást nyert a többi pedig tartaléklistára került. Kollár Csaba, a község polgármestere elmondta, 6 millió forintot nyertek játszótérre, amelynek területét a Vásártér utcára, a Maszk­persely-csúszda mellett jelölték ki. Az új játékelemeket az Ördögkatlan Fesztivál után fogják kihelyezni ide.

A közösségi ház felújítására, eszközbeszerzésre, és bértámogatásra is szeretnének támogatást nyerni, ha a program keretei ezt megengedik. Várja az önkormányzat a pozitív elbírálást a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében benyújtott pályázattal kapcsolatban. A megpályázott 50 millió forint támogatásból az orvosi rendelőt szeretnék felújítani.

Önerőből szépült meg az IKSZT homlokzata

A polgármester elmondta, a Leader program lehetőségeit is ki szeretnék még az idén használni, az önkormányzati udvar felújítására, valamint a nyugdíjasklub épületének energetikai korszerűsítésére (nyílászáróinak cseréjére) készítették el a pályázati dokumentumokat, és amint lehetőség nyílik, be is adják.

Önerős fejlesztést is meg tudott valósítani az önkormányzat: az óvoda melletti, sportcsarnokhoz vezető utat teljes szélességében aszfaltozták. Az összességében 4 millió forint összegű beruházás költségéből kétmilliót az iskola fenntartója, a Pécsi Református Kollégium vállalt át.

A takarékos, átgondolt gazdálkodásnak köszönhetően mintegy másfél millió forintból sikerült felújítani a Kossuth utca 30. szám alatti közösségi ház (Integrált Közösségi Szolgáltató Tér) homlokzatát is. A helyben csak Narancsligetként emlegetett épületegyüttes fogorvosi rendelő része már tavaly meg­újult, most pedig a másik részen is megszépült a homlokzat. Az Ördögkatlan Fesztivál megnyitóját évek óta itt tartják, az idei évtől immár szebb környezetben.

Megújult a szoborparkhoz vezető út

A nagyharsányi önkormányzat a Magyar Falu Program keretében tavaly 21 millió forintot nyert a szoborparkhoz vezető út felújítására. Nem csak a szoborparkig újult meg az út, hanem azt elhagyva a Gyimóthy Villa felé még valamennyi szakasz is, s mivel nagy lejtésű a terület, ezért az út mellett betonszegélyes vízelvezető rendszert építettek ki, tehermentesítve a hegyről lezúduló víztől az utat.