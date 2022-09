Négy különleges bibliaórát tartottak a Pécs-belvárosi Református Egyházközségben 2020–21-ben Hozz magaddal egy főt a bibliaórára! címmel. A gyülekezetben évtizedek óta hétről hétre összegyűlnek, akik hét közben is igénylik az Ige magyarázatát. Kötetlenebbül, mint az istentiszteleten, mégis áhítatos csendben lehetnek együtt. Most mindenki kapott feladatot: hozzon magával valakit, aki nem jár bibliaórára. Így új emberek kapcsolódhattak be a közös éneklésbe, imádságba, igemagyarázatot hallgatva, azt megbeszélve. Ma már az áldásait élvezhetik, hiszen többekről elmondható, hogy meg is maradtak, hétről hétre ott vannak. Pályázaton kívül, de szolgáló szeretettel kell immáron nekik betölteni Jézus parancsát: tegyetek tanítványokká minden népeket! E parancs egyik mai megélési lehetősége: hozz magaddal egy főt a bibliaórára!