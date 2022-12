A pellérdi önkormányzat idén is sikerrel pályázott, így a községben tovább folytatódhatnak a fejlesztések. Ami a korábbi évek beruházásait illeti, idén szeptembertől az iskolások és az intézményi dolgozók birtokba vehették az új épületszárnyat, amelyben két, szertárral felszerelt szaktanterem, négy idegen nyelvi labor, fejlesztőszoba, tanári szoba, irattár, új gyermek- és tanári vizesblokkok, iskolai nagy ebédlő és melegítőkonyha, 10 főnek helyet biztosító tankonyha, karbantartói műhely és raktár kialakítása valósult meg. A projekt keretében az iskolaudvart is új kültéri játékokkal szerelték fel. A fejlesztésre a Pécsi Tankerületi Központ pályázott az önkormányzat kész tervei alapján. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében elnyert pályázati forrást a kormány 249 millió forintos többletforrással egészítette ki, a beruházás összköltsége 800 millió forint volt.



Szintén egy korábbi pályázatból megvalósult fejlesztés előnyeit élvezhetik hamarosan a családok, ugyanis a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében nyert 277 millió forintból elkészült a 2013-ban megépült bölcsőde „ikertestvére”, 2 x 12 fős csoportszobákkal és sószobával. A projekt keretében egy tizenöt fős kisbuszt is vásárolhatott az önkormányzat. Jelenleg a használatbavételi engedélyezési eljárás van folyamatban, így várhatóan már februárban megnyitják az intézményt, amely öt további dolgozónak is munkát ad majd.

Tajti Zoltán, Pellérd polgármestere elmondta, sok éve pályáznak a csapadékvíz-rendezésre is, mely most 99 millió forint támogatást nyert. Ennek keretében a szőlőhegy, Görcsöny és Gyód irányából a községen átfolyó mederárkok rendezése és záportározók létesítése valósul meg az elkerülendő árvizek kivédésére.

Az önkormányzat a Brázay Kastélypark komoly fejlesztését is tervezi, sőt az idén a TOP Plusz keretében 243 millió forint támogatást is nyertek rá. A területre nemrégiben négy kisebb gomba alakú építményt létesítettek a Faluszépítő és Kulturális Egyesület által nyert 6 millió forintból. A TOP Plusz-os projekt ehhez kapcsolódik, az elnyert összegből az önkormányzat egy 550 négyzetméteres térkövezett teret alakít ki, az egyik gombaépítmény alatt kemencét és sütögetőhelyet épít, és helyet kap még a területen egy kisebb színpad, és egy nagy játszótér, ivókutak, okospadok, zárt kutyafuttató, emellett parki közvilágítást, sétányokat, kamerarendszert és wifipontokat építenek itt ki. A projekt tervezése folyamatban van, jövő év második felében várhatóan elkezdődhet a kivitelezés.

Egy további TOP Plusz keretében benyújtott pályázat támogatásában is bizakodnak, amely által turisztikai céllal szintén ezt a területet fejlesztenék. Ennek keretében a Brázay Kastélyparkba Tourinform-irodát, illemhelyiségeket, egy 50 négyzetméteres tematikus közösségi termet terveznek előterasszal. A teret kötelező nyitvatartással álmodták meg, ahová bárki beülhet, és itt alakítanának ki egy irodát a helyi horgászegyesület számára is.



Hét építési telket alakítottak ki

Az önkormányzat 12.987.300 Ft támogatást nyert a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Építési telek kialakítása, közművesítés – 2020” MFP-TKK/2020 pályázaton. A pályázat célja volt, hogy a Vasút utcában, a régi húsüzem területén nyolc önkormányzati tulajdonú lakótelket alakítsanak ki. A pályázati támogatásból elbontottak egy 160 négyzetméter alapterületű műhelyt, továbbá a hozzá tartozó alépítményeket, majd ezt követően tereprendezést végeztek és a kialakult lakótelkek lehatárolása céljából a területet körbekerítették. A munkálatok befejeződtek, a telkek földhivatali bejegyzése megtörtént, a projekt eredményeként még hét 550–650 négyzetméter közötti alapterületű telek áll rendelkezésre. Az önkormányzat saját forrásból megrendelte a kialakítandó közút tervezését, engedélyezését, továbbá megteremtette az egyes közművek kialakításának lehetőségét. 2023. év első negyedében a képviselő-testület kidolgozza a telkek értékesítésére vonatkozó pályázati feltételrendszert, amely alapján a telkeket meghirdetik és értékesítik. Az önkormányzat 2024-től 170 telek feltárását fogja végrehajtani.

Sokkal több lett az iparűzési adó

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében 318 millió forint (nettó) támogatást nyert az önkormányzat a keleti iparterület fejlesztésére, melynek keretében 10 hektár területen 21 közművesített telket alakítanak ki a betelepülni kívánó vállalkozások számára. Ez már a község iparterület-fejlesztésének III. üteme lesz, hiszen mint ismert, Pellérden először a 2000-es években alakították ki az első iparterületet (északi), amelyet azután a 2019-ben átadott keleti iparterület követett, ahová 24 vállalkozás „költözött”, többségük a kedvező adózás (nincs építményadó, csak kommunális és iparűzési adót kell fizetni), és telekméretek miatt Pécsről. Pellérd ugyanis azt választotta, hogy sokkal több, de kisebb 2500–5000 négyzetméteres telkeket biztosít, melyek megvásárlása gazdaságos, és a terület bőségesen elég a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak. Az iparterületnek, illetve az idetelepült vállalkozásoknak köszönhetően az elmúlt 10 évben megháromszorozódott Pellérd iparűzésiadó-bevétele. Az északi iparterület fejlesztését is tervezik, további 17–20 telek kialakításával.

Új a lélekharang

Az önkormányzat a Magyar Falu Programban temető fejlesztésre nyert támogatást, melyből a ravatalozó fedett, nyitott előtere és egy lélekharang épült meg.

A település vezetői A közel 2500 lakosú Pellérd polgármestere Tajti Zoltán. Alpolgármester: Istokovics Roland. A képviselő-testület további tagjai: Bodai Tibor Lajosné, Borbély Tamás, Dunai Olivér, Hegedüsné Hegyi Edit és Ravadics Jánosné. Jegyző: Dávor Lászlóné dr. Farkas Ildikó. Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések: Pellérd, Kővágószőlős és Aranyosgadány. Az ÁMK igazgatója: Pankotainé Pál Evelin. Plébános: Dohány Zoltán. A Pellérdi Sportegyesület elnöke: Sághy Renáta. A Pellérdi Faluszépítő és Kulturális Egyesület elnöke Tajti Zoltán. A Brázay Kastélypark Természetvédő és Horgász Egyesület elnöke: Kiss Tamás. A Pellérdi Általános Iskola igazgatója: Sasvári Sarolta. Az óvoda vezetője: Pankotainé Pál Evelin. Bölcsődevezető: Dudásné Domak Bernadett, Művelődési Ház és könyvtárvezető: Dömse Dalma. A Caritász Csoport vezetője Farkasné Balogh Ágota. A Jövőt a Gyerkeknek Alapítvány elnöke: Dr. Horváth István. A Pellérdi Polgárőrség vezetője: Kovács Dávid Kornél. A nyugdíjas klub vezetője: Magdó Jánosné. Az önkormányzat elérhetősége: 7831 Pellérd, Fő tér 4. Tel.: 72/587-910