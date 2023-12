Dupla jubileum jövőre!

Mit is jelent ez?

„A Téglacentrum a magyar tulajdonú építőanyag-üzleteket tömörítő kereskedelmi társulás, a HUFBAU tulajdonosaként, országszerte is jelen van. Húsz éve alapítottuk a Hufbau Kft.-t, amely mint beszerzési társulás kezdte meg a működését. 20 év alatt a beszerzésen kívül a marketinget és a kereskedelmet is meghatározta a Hufbau” – emelte ki Péter Tamás, a Téglacentrum Kft. ügyvezető igazgatója.

A céget Péterné Éva alapította, és 2017-ben átadta két fiának, akik már addig is évek óta tevékenyen részt vettek annak működtetésében.

Mi volt a kulcsa a fejlődésnek?

„A fejlődés kulcsai a munkatársaink, akik nélkül ma nem tarthatnánk itt, és köszönjük a munkájukat. Büszkék vagyunk rá, hogy volt olyan kollégánk, akivel 28 évet dolgoztunk együtt. Valamint az ügyfeleink, akik megtiszteltek minket a bizalmunkkal, és minket választottak” – mondta Péter Tamás.

Mire vagyunk a legbüszkébbek?

„Arra, hogy át tudtuk venni a céget, és második generációs vezetőkként sikerült tovább fejleszteni, modernizálni és továbbra is meghatározója lenni a régió építőiparának” – felelte Péter Tamás.

Mit várunk a jövőtől?

„Bízunk benne, hogy a piaci hullámvölgyet hamarosan emelkedés fogja követni, és a beruházási kedv is megnő. Úgy gondolom, mindenki egy szép új otthont szeretne, és ennek a létrehozásában mi segíteni tudunk, ahogy az elmúlt lassan 30 évben” – mondta Péter Tamás.

„Szeretnénk megköszönni partnereinknek és ügyfeleinknek, hogy 2023-ban is a pécsi Hufbaut választották” – zárta szavait.