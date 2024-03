A községben letelepedni vágyók nagy örömére a kialakított építési telkek eladása 2020-ban megkezdődött, azóta 10 telekből 7-nél ház épül, 3-ban pedig már laknak is.



– Az óvoda és az iskola épülete is folyamatos felújításon esik át; míg az óvodában energetikai fejlesztés 2020-ban volt, az iskolai konyha felújítása 2023-ban történt meg. Az orvosi rendelő és a családi napközi épületének teljes körű felújítása 24 millió forintból valósult meg. A védőnői szolgálat épületének energetikai felújítása 2020-ban 21 millió forint értékben készült el, az IKSZT energetikai felújítása is megtörtént

– sorolta Tóth Gábor polgármester, a Községek és Kistelepülések Országos Önkormányzati Szövetségének (KÖSZ) elnöke.

Az útfelújítások is haladnak: a Kis utca 9 millió forintból, a Mezőszél utca új része pedig 20 millió forintból az eladott telkeknél felújításra került. A II. körös szennyvíztisztító berendezésekkel kapcsolatos pályázat jelenleg közbeszerzés alatt áll, 94 millió forint értékben. Az övárok-rendszer rendbetételével csapadékvíz elvezetésére 100 millió forintos pályázati keret van, ez jelenleg tervezés és közbeszerzés alatt áll.

Évről évre népszerűbb a halloweeni felvonulás

Az önkormányzati épület felújításának második része is befejeződött (belső felújítás és udvar kialakítása) 48 millió forintból. A régi kultúrház épületének felújítása folyamatban van 40 millió forint értékben, illetve falubuszt szereztek be 15 millió forint értékben és elindították a falugondnoki szolgálatot. A Pécsi Agglomerációs Társulással közösen nyert pályázat (34 millió forint) a nyugdíjas klub felújítására szolgál, mely jelenleg közbeszerzés alatt van. A faluközpontban lévő parkot is felújították, mezítlábas ösvény, matchbox pálya, virágosítás, parkosítás történt, illetve ugróiskola is került a területre.

Az orvosi rendelőt teljeskörűen felújították

Sokak számára jó hír a posta újranyitása az önkormányzat épületében, valamint, hogy sok év után újra üzemelni fog ATM a településen.

A polgármester a megvalósult fejlesztések ismertetését a jövőbeni tervek felvázolásával zárta. Így például terveik között szerepel az Ifjúság utca, Iskola utca elején és végén az összekötő szakaszok kijavítása. A régi kultúrház épületének felújítására további 15 millió forint értékben pályáztak, illetve további építési telkek kialakítása folyamatban van, ezáltal egyelőre 8 továbbit alakítanak ki.

Falunap, halloween és mikulásjárat

A településen a kulturális, közösségépítő rendezvények szervezésére is nagy hangsúlyt fordítanak. A baksai falunap minden évben megtartásra kerül, 2023-ban augusztus 19-én szervezték meg. Az eseményt színvonalas nemzetiségi és kulturális, valamint gyerekprogramok színesítették. Évről évre hagyomány a gyerekek körében a halloweeni felvonulás, ezen egyre nagyobb számban vesznek részt. Több mint 20 éve már, hogy december 5-én mikulásjárat indul a település gyerekeihez, akik számára édességosztással készülnek.