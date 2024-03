Taktikai kanapéválasztás

Már azzal sokat tehetünk a kanapé tisztaságának és épségének megőrzéséért, ha olyan modellt választunk, amit kifejezetten nagy igénybevételre terveztek. Különösen fontos lehet ez a szempont, ha házi kedvenceket tartunk, vagy ha kisgyermekünk van. A szőr vagy éppen a gyerekkezeken lévő csoki komoly nyomokat hagyhat a kanapén, amit nem könnyű tisztítani. Nem lesz azonban különösebben nehéz dolgunk, ha mosható, súrolható huzat van a kanapén. Az ilyen huzattal ellátott kanapék ma már számtalan színben és méretben elérhetőek.

De dönthetünk olyan bútor mellett is, amiről a huzat eltávolítható, így a mosógépbe is bedobhatjuk az elkoszolódott textilt, és egy vasalás után makulátlan állapotban kerülhet vissza. Igaz ugyanakkor, hogy az olcsóbb szövet a sok mosás hatására fakulhat, az anyag pedig gyengülhet – érdemes tehát a minőségibb kanapék között nézelődni.

Mechanikus megoldások textilborítású bútoroknak

Egyáltalán nem törvényszerű, hogy nagy költségekbe kell vernünk magunkat, ha megvédenénk a bútorokat. Egy erősebb pléd, takaró is megteszi, amit a kanapéra, fotelekre, puffokra terítünk akár állandó, akár eseti jelleggel. Arra persze ügyeljünk, hogy a választott textil stílusban passzoljon magához a bútorhoz és a szoba stílusához. Az sem árt, ha a pléd, takaró erős és ellenálló anyagból készül, amit könnyű tisztítani.

Amerikai filmekben gyakran láthatjuk azt a megoldást, amikor áttetsző fóliát vagy nylont húznak az ülőalkalmatosságokra. Bár idehaza ez szokatlan módszernek számít, érdemes elgondolkodni rajta, ha valóban gyakoriak a foltok, szennyeződések a bútoron. Ennél esztétikusabb védelmet jelent, ha a kanapét gazdagon feltöltjük díszpárnákkal. Utóbbiakat lényegesen egyszerűbb mosni vagy akár cserélni, mint a teljes huzatot.

Nap elleni védelem

Amikor a bútorokra leselkedő veszélyeket vesszük sorba, alighanem az állatszőr, a tea- vagy ketchupfolt, esetleg a zsírkréta jut először az eszünkbe. Pedig az ablakon beszűrődő napfény is jelentős károkat okozhat. Az erős UV-sugárzás idővel kiszívja a színt a textilből és a fából, ráadásul gyengébbé is teszi az anyagot. Főleg a nyári hónapokban okozhat ez gondot, amikor a nap sokáig és rendkívül erősen tűz.

A megoldás ebben az esetben igencsak kézenfekvő: azokban az órákban, amikor a napfény közvetlenül a bútorokat éri, húzzuk be a sötétítőfüggönyt vagy engedjük le a redőnyt. Annak sincs ugyanakkor akadálya, hogy a kényes darabokhoz önálló árnyékolót tegyünk: ez lehet egy paraván vagy egy nagyobb virág, esetleg valamilyen dísztárgy is.

A dohányzóasztal kihívásai

A dohányzóasztal különösen ki van téve a károsodás veszélyének, mert jellemzően kényes fából készül, és napi szintű használatban van. Erre kerülhet az étel, ezen zajlik a társasparti és nem ritka, hogy a gyermekünk ezen játszik. A dohányzóasztal védelme nem nagy ördöngösség: takarjuk le egy szép terítővel, ha épp nincs használatban.

Amikor pedig valamilyen összejövetelt tartunk, és feltehetően tányérok, poharak tömkelege kerül majd az asztalra, mindenképp gondoskodjunk tányér- és poháralátétekről.

Rendszeres karbantartás

Mint minden berendezési tárgy, a bútorok is állandó karbantartásra szorulnak. Ennek alapja, hogy folyamatosan pormentesen tartjuk őket, amihez akár porszívót, törlőkendőt is használhatunk. A porszívóval csak óvatosan: ne állítsuk túl erősre, mert az már kárt tehet a szövetszálakban. A tökéletes végeredményhez szerezzünk be kifejezetten kárpitokhoz készített tisztítószert, illetve egy puha szivacsot, kefét.

Más a helyzet a bőrbevonattal. Ezeket bizony rendszeresen át kell törölnünk pamutkendővel, hogy a pornak esélye se legyen megtapadni rajta. A munkánk ezzel nem ért véget: mélytisztításra is szükség van, amihez csak speciális termékeket használhatunk. Hagyományos vegyszerekkel soha ne kezeljük a bőrt! A szakemberek emellett azt is javasolják, hogy nagyjából hathavonta impregnáljuk az ilyen felületeket.

Fordítsunk kellő figyelmet a fából készült bútorok karbantartására is. A fa az idő múlásával elkorhadhat, megtámadhatja valamilyen kártevő vagy akár a penész is megjelenhet rajta. A karbantartás során kenjük le őket favédelmi anyaggal, illetve cseréljük a sérült részeket, amennyiben szükséges. Érdemes a fából készült szekrényekre, komódokra, polcokra is valamilyen terítést rendszeresíteni.

Bútoraink akár évtizeden át gyönyörűek maradhatnak

Néhány egyszerű feladatot kell csupán beillesztenünk a mindennapjainkba, illetve pár könnyen megfogadható tanácsra kell ügyelnünk ahhoz, hogy a bútoraink mindig a legjobb formájukat mutassák – akár éveken, évtizedeken át!