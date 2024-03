Újabb pályázatok tervezési szakasza közeledik a végéhez Sellyén, egészen pontosan a TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016 és 00017-es kódszámú „Aktív turizmushoz kapcsolódó pihenőhely kialakítása Sellyén” című, valamint az „Aktív turisztikai hálózat hiányzó elemeinek pontszerű fejlesztése Sellyén” című projektek. A megvalósítási helyszínük a Sellye Városi Termálfürdő előtti tér, a Radnóti Miklós utca, Déryné utca, valamint az ezeket összekötő kis köz.

Nagy Attila polgármester tájékoztatása alapján a projekt keretén belül a termálfürdő előtti tér elrendezése teljes mértékben megváltozik, megújul. Így negyvenhárom férőhelyes parkoló kerül kialakításra, melyből kettő darab mozgáskorlátozottak részére, kettő arab pedig elektromos autó töltésére lesz alkalmas.

– A tér egy komplett kerékpáros-pihenőhellyé alakul át, amely már teljes mértékben alkalmas lesz a vármegyei, valamint országos szinten is nagy népszerűségnek örvendő „Kincsek Között Élünk” kerékpártúra-programunk lebonyolítási helyszínének, melyet hosszú évek óta megrendezünk. A fejlesztésnek köszönhetően kerékpáros programjainkat egyéb rendezvényes elemekkel is lehetőségünk lesz kibővíteni – fogalmazott a város polgármestere.

A programon részt vevők, és egyébként az év bármely szakában ide érkező turisták számos kerékpárosbarát elemet vehetnek majd igénybe. Többek között kerékpárszerviz-oszlopot, fedett kerékpártárolót, telefontöltési és felfrissülési lehetőséget is biztosítanak, emellett pedig nagy méretű árnyékolók, pihenőpadok is a rendelkezésükre fognak állni. Ezen felül, akik aktív pihenéssel töltenék az időt, a Déryné utca végén kültéri csocsó, sakk, pingpongasztal és mezítlábas sétány fogja várni őket. Emellett pedig kerékpárosnyomvonal-felfestéssel kívánják biztosítani a bringások biztonságos közlekedését. A korábbi pályázatokból történő felfestések folytatásaként és a mostaniak kiegészítésével tovább bővül Sellye városában a felfestett kerékpárosnyomvonal-hálózat.

A következő időszakban a térköves és aszfaltos sétányok mentén füvesítési és növénytelepítési munkálatok is megvalósulnak.

A beruházás megóvása és a közbiztonság érdekében a fejlesztéssel érintett terület nagy részén a közvilágítás megújul (kandeláberek kerülnek kihelyezésre) és térfigyelő rendszer is telepítésre kerül. A projekttartalomnak ugyan nem része, de a tér megújulásának elmaradhatatlan eleme egy vízjáték, szökőkút.



Kóstolás és előadás is lesz hamarosan

Idén sem maradhat el a húsvéti sonkakóstolás Sellyén. A szokásos ünnepi étel mellett a gyerekeknek járó ajándékcsomagok kiosztásában a meséből jól ismert kicsik kedvence, Bing nyuszi is segédkezik. A sonkakóstolás helyszíne Sellye, Köztársaság tér. Időpontja: március 30., 16 óra. A húsvét utáni első program április 5-én délután 18 órai kezdettel Koltai Róbert Jászai Mari-díjas magyar színművész és Gaál Ildikó előadó, rendező Sose halok meg? című zenés szórakoztató műsor lesz, melynek helyszíne a Sellye Városi Művelődési Ház (7960 Sellye, Mátyás király utca 53.). Az idei évben a Sellye Városi Művelődési Ház biztosít helyszínt a Térségi Könyvtáros és Közművelődési Szakmai Konferenciának, melynek keretén belül a tervezett programokat és rendezvényeket térségi szinten össze tudják hangolni, azok promótálásában egymás segítségére tudnak lenni.