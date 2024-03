Amikor egy ház Monyoródon eladóvá válik, azt jellemzően monyoródiak vásárolják meg. Többen a gyerekeiknek veszik meg, míg mások befektetési céllal vásárolják, s felújítás után újra értékesítik a házat. Simon Gábor, Monyoród polgármestere szerint ez is a fejlődés egyik alappillére a településen, hiszen rendezettek a porták, így többet is érnek az ingatlanok. Az önkormányzat is mindent megtesz, hogy a közterületeket rendben tartsa, az ehhez szükséges gépekkel rendelkeznek. De nem csak a fűnyírásra és a tisztaságra, hanem a levegő minőségére is figyelnek, égetés helyett begyűjtik a lakók zöld hulladékát, és a vásárolt nagy teljesítményű ágdarálóval aprítják fel a faágakat (s azt később szociális tűzifaként osztják szét), a leveles hulladék pedig a komposztálóba kerül.

A település területén két termelőkút van, amely több mint 10 környező település vízellátását biztosítja. Éppen ezért Monyoród számára különösen fontos a vízbázis védelme. A községvezető elmondta, az idei évben szeretnének kitisztítani a Kossuth utca végén található Monyoródi-patak forrásvidékét. Ez egy két hektáros terület, melyen a későbbiekben egy pihenőparkot terveznek kialakítani. Az önkormányzat vizsgálja annak a lehetőségét is, hogy ezután hogyan tudnának energiát termelni a patakból, hiszen elég nagy az esése, így akár egy mini vízerőmű is épülhetne itt. Ez a következő években az önkormányzat távlati célja lesz. Közben figyelik az erre vonatkozó pályázati lehetőségeket is, s ha lesz ilyen felhívás, biztosan fognak pályázni támogatásért.

– Két nagyobb saját beruházásunk lesz az idei évben, az egyik a Kossuth utca páratlan oldalának aszfaltozása, melyet két ütemben fognak megvalósítani, a másik pedig két fészeklakás kialakítása abban a házban, melyet pár évvel ezelőtt vásárolt meg az önkormányzat, kifejezetten erre a célra

– mondta Simon Gábor. Ebben a házban egyébként öt lakás kialakítására van lehetőség, kettő felújítása már elkezdődött, de saját dolgozókkal nem tudják megcsináltatni, így árajánlatokat kértek vállalkozóktól. A tervek szerint jövő év március 31-ig szeretnék kulcsrakészen átvenni a lakásokat, melyeket fiataloknak szeretnének bérbe adni legfeljebb 2+1 évre, és ezután az általuk befizetett albérleti díjat vissza is kaphatják, ha bizonyos feltételeknek megfelelnek (ilyen feltétel lehet, ha például a településen maradnak).

Az önkormányzat az elmúlt években többször is sikerrel pályázott a Magyar Falu Programban, melynek köszönhetően egyebek mellett megújult a polgármesteri hivatal épülete, azt megelőzően pedig megnyithatott a kisbolt a faluban. A már két éve üzemelő bolt valódi közösségi találkozási pont lett. Reggel, mikor a helyiek dolgozni indulnak, bemennek, s mikor hazafelé jönnek, akkor is megállnak beszélgetni. Persze szempont az is, hogy a lakóknak nem kell mindenért átugrani Szederkénybe, vagy Bólyba, de közösségépítés szempontjából is kedvező volt a nyitás, így ugyanis egész más hangulata van a településnek a Főtér körül. Az orvosi rendelő felújítására beadott pályázat viszont nem nyert, így az önkormányzat idén ismét próbálkozott. Most egyébként a hivatalban egy irodát alakítottak át orvosi rendelőnek. Önerős beruházásként az önkormányzat a hivatal tetejére egy 17 kW-os napelem rendszert telepített, amely az épület (hivatal, nyugdíjas klub, majd később az orvosi rendelő) fűtését és áramellátását biztosítja.

A település vezetői

A 200 lakosú nagyközség polgármestere Simon Gábor, alpolgármestere: Horváth Bernadett. A képviselő-testület további tagjai: Balogh Zsolt, Rázsics György és Ulmer Antal. A Szederkényi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője: dr. Szlávecz Tamás. Falugondnok: Kormányos Ferenc. A ­Monyoród Falu Jövőjéért Egyesület elnöke: Kuzman Ádámné. Kulturális szervező: Béládi Melinda. A gyerekek a szederkényi óvodába és iskolába járnak. Háziorvos: Dr. Berente Eszter, védőnő: Barkovics Katalin.

Két vendégház fogadja a látogatókat: a Szívek Álma Vendégház és a Casa Mama. Szép számmal működnek vállalkozások a településen, amelyek kedvezően hatnak a foglalkoztatásra (alig van munkanélküli), és a falu költségvetésében is jelentkezik az iparűzési adójuk. Az önkormányzat lehetőségeihez mérten igyekszik segíteni a helyi vállalkozókat.